البروفسور الفلسطيني بشار سعد ضمن أفضل 2% من علماء العالم

غزة/ سما /

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية عن اختيار العالم الفلسطيني بشار سعد المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية ضمن الـ2%؜ من قائمة العلماء الأفضل في العالم لعام 2021؛ لتميزه في بحوث علمية مهمة.

ويعتمد هذا التصنيف الذي يُعتبر الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، على المعلومات الببليومترية (التي تستخدم الطرق الإحصائية والأساليب الرياضية في تحليل البيانات المتعلقة بالوثائق) الواردة في قاعدة بيانات Scopus، وفق الجامعة.

ويضم تصنيف ستانفورد أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين عالِم يعدّون الأنشط في جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالًا علميًّا و176 حقلاً فرعيّاً في الاعتبار.

ويستبعد التصنيف الاستشهادات الذاتية، مركّزاً على موقف الباحثين في تأليف الأوراق العلمية.

وقالت الجامعة إن: "الأوساط العلمية للباحث البروفيسور بشار سعد في جميع أرجاء العالم في تخصّصه، وحضوره المميّز على منصّات العلم الدوليّة من خلال بحوثه ومحاضراته وكتبه العلمية تشهد على ذلك".

وأمضى البروفيسور بشار نحو 20 عاماً في جامعات سويسرا المرموقة، وحصل أثناءها على شهادة الدكتوراة في مجال الكيمياء الحيوية، وبدأ حياته المهنيّة كمتخصّص في مرحلة ما بعد الدكتوراة في علم الأعصاب في المعهد التكنولوجي في زيورخ (ETH)، وعيّن محاضراً وباحثاً كبيراً في هذا المعهد في مجال الطرق الجديدة لفحص السمومية، ثم أستاذاً مساعداً في هندسة الأنسجة.

ويعمل البروفيسور سعد حالياً على علمنة وتحديث الطب العربي الإسلامي، ونال عدة جوائز علمية منها جائزة أفضل بحث في الطب المكمل عام 2010، حيث تتركّز أنشطته البحثية الحالية على التقييمات في المختبر لدور الوسائط المناعية في الآثار الملحوظة المضادة للالتهابات، ومكافحة السكري، ومكافحة السرطان من النباتات الطبية.

وتتجلّى أهميّة مساهماته البحثيّة في العدد المرتفع نسبياً من الاستشهادات من منشوراته من المجموعات الدولية (حوالي 4300 استشهاد) بالإضافة الى مشاركاته الدّوليّة.

وعلاوة على ما ذكر، دُعي البروفيسور سعد من دار النشر المرموقة جون وايلي الى كتابة كتاب بعنوان "الطب العشبيّ العربي والإسلامي"، وهذا هو أول كتاب أكاديمي في هذا المجال، يستكشف فيه جوانب الطب العشبي العربي باستخدام المسوحات الاثنوفارماكولوجية الأصلية التي أجرتها مجموعته في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتناقش الجوانب التاريخية واستخدامات الأدوية العشبية العربية الإسلامية التقليدية.

ودعت دار النشر سبرينجر البروفيسور لكتابة كتاب عن سلامة وفعالية مكافحة السمنة والأعشاب المضادة للسكري، وتم مؤخرا نشر كتاب له بعنوان: "مكافحة السكري ومضادات السمنة والنباتات الطبية والكيمياء النباتية: آليات السلامة والكفاءة والعمل".

ويقدم الكتاب مراجعة منهجية للأدوية العشبية التقليدية ومركباتها النشطة، بما في ذلك مناقشة آليات عملها في الوقاية والعلاج من مرض السكري والسمنة.

والبروفيسور سعد الآن عضواً في هيئة تحرير في العديد من المجلات الدولية في مجال النباتات الطبية.

ونظّم وترأس العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، ومنها تنظيم المؤتمر العالمي التكاملي للطبّ والصحة في برلين (3 مايو 2017) بعنوان "اللاجئون والأمراض المزمنة بين الشرق الأوسط وأوروبا: دور الطب التقليدي والتكاملي في سد الثغرات ".

وتشمل المبادرة الدولية التي بدأت في ورشة العمل الأطباء والباحثين من أوروبا والشرق الأوسط، وقدمت نتائج المؤتمر للنشر في أهمّ المجلات المرموقة في هذا المجال.

وعيّن البروفيسور سعد هذه السنة عضواً دائماً في أكاديمية العلوم العالمية TWAS، وذلك تقديراً لإسهاماته المميزة في البحث العلمي.