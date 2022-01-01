عالم أزهري مهاجم راغب علامة: يدعو لنشر الدياثة بين الرجال وإشاعة الفاحشة

وكالات

هاجم الأستاذ في جامعة الأزهر محمد العشماوي الفنان اللبناني راغب علامة على تصريحه بأن أحد الرجال أخبره في حفلة أن زوجته تحبه، وأنه لو لم يقبّلها ستطلب الطلاق.

وتساءل العشماوي في منشور عبر "فيسبوك": "ماذا يريد أن يقول هذا؟، وما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟ وما الهدف من نشر هذا التصريح المشين المهين المستخف بالدين والأعراف والقوانين؟".

وأضاف: "أليست هذه دعوة إلى نشر الدياثة بين الرجال، وإشاعة الفاحشة، وتحريضا عليها، وخروجا على الآداب، وعدوانا على قيم المجتمع؟".

وتابع: "أرجو أن تهتم الصحافة برسالتها الحقيقية في نشر الوعي، وتبتعد عن هذه الأشياء المقرفة".

وكان علامة قال في حديث تلفزيوني إنه "يحب لقب مطرب المرأة كثيرا؛ وذلك لأنه يعبر عن مشاعرها".

أما عن المعجبات في حياته، فروى موقفا غريبا خلال حفلة من الحفلات، حيث أخبره أحد الرجال حسب قوله بأن "زوجته تحبه، وأنه لو لم يقبّلها ستطلقه".

المصدر: "القاهرة 24"