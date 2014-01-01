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رئيس الأركان الأوكراني مخاطباً القوات الروسية: أهلاً بكم في الجحيم

الأحد 13 فبراير 2022 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الأوكراني مخاطباً القوات الروسية: أهلاً بكم في الجحيم



كييف/سما/

قال رئيس الأركان الأوكراني مخاطباً القوات الروسية، مساء اليوم السبت، في بيان مشترك مع القائد العام لقوات الجيش:"أهلاً بكم إلى الجحيم".

وأضاف رئيس الأركان :"جيشنا مستعد لصد العدو في أي لحظة على عكس ما حدث في عام 2014 في شبه جزيرة القرم".

يأتي ذلك وسط تحذيرات من غزو روسي قريب لأوكرانيا، ما دفع عشرات الدول لدعوة مواطنيها لمغادرة أوكرانيا فوراً؛ خوفاً من اندلاع موجهة عسكرية.

وفي آخر تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن المسار الدبلوماسي ما زال مفتوحاً؛ لتجنب الصراع في أوكرانيا.

#رئيس الاركان الاوكراني #روسيا

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