  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسكو تطرد غواصة أمريكية من مياهها الاقليمية وتستدعي الملحق العسكري

السبت 12 فبراير 2022 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تطرد غواصة أمريكية من مياهها الاقليمية وتستدعي الملحق العسكري



موسكو/سما/

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف غواصة أمريكية من نوع "فرجينيا" في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب" في منطقة الكوريل.


وبحسب البيان: تم اكتشاف غواصة تابعة للبحرية الأمريكية من نوع فرجينيا في منطقة التدريبات المخطط لها لأسطول المحيط الهادئ في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب".


يشار إلى أنه تم إرسال رسالة إلى طاقم الغواصة باللغتين الروسية والإنجليزية جاء فيها: "أنتم في المياه الإقليمية لروسيا، إلى السطح على الفور!" بينما تجاهلت الغواصة مطلب الجانب الروسي.


وتابعت الرسالة: "وفقًا للإرشادات الخاصة بحماية حدود روسيا تحت الماء، استخدم طاقم فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، الوسائل المناسبة (لإبعادها)".

تم تحديد أن الغواصة الأمريكية استخدمت جهاز ذاتي الدفع لتقسيم الهدف على وسائل الرادار والتحكم الصوتي وبعد ذلك غادرت المياه الإقليمية لروسيا بأقصى سرعة.

يضاف إلى ذلك أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تواصل التدريبات المخطط لها وتمارس حقوقها في منع انتهاكات حدود الدولة.


استدعاء الملحق العسكري الأمريكي
على إثر ذلك، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي.
وقال البيان "فيما يتعلق بانتهاك غواصة البحرية الأمريكية لحدود روسيا، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في موسكو".

#روسيا #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

لمدة ساعة.. هذا ما انتهت إليه مكالمة بايدن وبوتين

الجهاد: رسالة النخالة للطفلة "ميار" حقيقية وصادقة ورسالة تحدٍ واضحة للاحتلال (استمع)

مختص اقتصادي يكشف سبب تذبذب سعر الدولار...ماذا سيحدث اذا تخطى 3.5 ؟

افتتاح المستشفى الميداني الاماراتي لعلاج مصابي كورونا في غزة (صور وفيديو)

صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة بعد جريمة نابلس والمقاومة تنقل رسائل للاحتلال بشأن الاعمار والأسرى..

اسعار العملات مقابل الشيكل

واشنطن بوست :"العَلم المخادع"..هكذا تخطط روسيا لتبرير غزوها لأوكرانيا

الأخبار الرئيسية

استيطان

مستوطنون يعتدون على المواطنين بحماية من شرطة الاحتلال في حي الشيخ جرّاح (فيديوهات)

بايدن

لمدة ساعة.. هذا ما انتهت إليه مكالمة بايدن وبوتين

اتن

واللا العبري: حماس سرعت من عمليات حفر الانفاق

يديعوت: 3 ظواهر تقلق "إسرائيل" في الضفة الغربية

ميار

الجهاد: رسالة النخالة للطفلة "ميار" حقيقية وصادقة ورسالة تحدٍ واضحة للاحتلال (استمع)

الاتصالات الفلسطينية