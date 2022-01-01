موسكو تطرد غواصة أمريكية من مياهها الاقليمية وتستدعي الملحق العسكري

موسكو/سما/

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف غواصة أمريكية من نوع "فرجينيا" في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب" في منطقة الكوريل.



وبحسب البيان: تم اكتشاف غواصة تابعة للبحرية الأمريكية من نوع فرجينيا في منطقة التدريبات المخطط لها لأسطول المحيط الهادئ في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب".



يشار إلى أنه تم إرسال رسالة إلى طاقم الغواصة باللغتين الروسية والإنجليزية جاء فيها: "أنتم في المياه الإقليمية لروسيا، إلى السطح على الفور!" بينما تجاهلت الغواصة مطلب الجانب الروسي.



وتابعت الرسالة: "وفقًا للإرشادات الخاصة بحماية حدود روسيا تحت الماء، استخدم طاقم فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، الوسائل المناسبة (لإبعادها)".



تم تحديد أن الغواصة الأمريكية استخدمت جهاز ذاتي الدفع لتقسيم الهدف على وسائل الرادار والتحكم الصوتي وبعد ذلك غادرت المياه الإقليمية لروسيا بأقصى سرعة.



يضاف إلى ذلك أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تواصل التدريبات المخطط لها وتمارس حقوقها في منع انتهاكات حدود الدولة.



استدعاء الملحق العسكري الأمريكي

على إثر ذلك، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي.

وقال البيان "فيما يتعلق بانتهاك غواصة البحرية الأمريكية لحدود روسيا، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في موسكو".