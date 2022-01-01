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غانتس يصدر تعليمات للجيش الاسرائيلي بشأن الأزمة في أوكرانيا

السبت 12 فبراير 2022 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يصدر تعليمات للجيش الاسرائيلي بشأن الأزمة في أوكرانيا



القدس المحتلة/سما/

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، :"أن  وزير الجيش بيني غانتس أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال المساعدة في جلب "إسرائيليين" من أوكرانيا، وفقًا لسيناريوهات وتقييمات الوضع".

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد أعلن عن خطة طوارئ في الوزارة وتشكيل فريق متخصص، في أعقاب التطورات في أوكرانيا. 

وتشهد أوكرانيا توتراً منذ نحو أسبوع وحشد قوات من كل من: روسيا، وأوكرانيا، في ظل توقعات باحتمال قيام روسيا بعمل عسكري ضد أوكرانيا لاسقاط الحكومة في "كييف".

من جانبها نفت روسيا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، وأن خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، يأتي  تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.

#بيني غانتس #روسيا #اوكرانيا #واشنطن

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