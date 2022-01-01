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الأهلي المصري يكتسح الهلال السعودي برباعية نظيفة ويحرز برونزية مونديال الأندية (فيديو)

السبت 12 فبراير 2022 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي المصري يكتسح الهلال السعودي برباعية نظيفة ويحرز برونزية مونديال الأندية (فيديو)



أبوظبي/سما/

أحرز الأهلي المصري المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي بفوزه اليوم السبت على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وتناوب على تسجيل رباعية الأهلي كل من ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمر السولية في الدقائق 8 و17 و40 و64 على التوالي.

ولعب الهلال معظم دقائق المباراة منقوصا من لاعبين بعد طرد كل من البرازيلي ماتيوس بيريرا ومحمد كنو في الدقيقتين 14 و28 على الترتيب.

وهذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ الفريق المصري التي يحقق فيها المركز الثالث في مونديال الأندية.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

#الاهلي المصري #الهلال السعودي #كاس العالم للاندية

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