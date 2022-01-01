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صدور الترجمة الفرنسية لكتاب "مذكرات كورونية" لخالد جمعة

السبت 12 فبراير 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدور الترجمة الفرنسية لكتاب "مذكرات كورونية" لخالد جمعة



رام الله/سما/

 صدرت الترجمة الفرنسية لكتاب "الكوميكس" للأطفال "مذكرات كورونية"، والتي حملت عنوان "يوميات وبائية" بالفرنسية، عن المركز الثقافي الفرنسي، بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.

وتقع القصة في 40 صفحة من القطع المتوسط، وقامت بعمل الرسوم لها الفنانة حنين نزال.

خالد جمعة مولود برفح في قطاع غزة ويعمل محررا للصفحة الثقافية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، وله 35 إصدارا، وعشرات الأغنيات وعدد من المسرحيات، وترجمت أعماله إلى عدة لغات منها الفرنسية والإنجليزية والبلغارية والألمانية والدنماركية.

#كتاب مذكرات كورونية

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