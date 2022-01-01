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يوسف بلايلي يثير المخاوف في الدوري الفرنسي

السبت 12 فبراير 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوسف بلايلي يثير المخاوف في الدوري الفرنسي



وكالات / سما /

يأمل الدولي الجزائري يوسف بلايلي في استعادة بريقه مرة أخرى، خلال تجربته الاحترافية الجديدة مع فريق بريست الفرنسي.

وانضم بلايلي إلى بريست في شتاء 2022، في صفقة انتقال حر قادما من فريق قطر القطري.

واعترف برونو إيرليس مدرب فريق تروا، بأنه يتخوف من بلايلي قبل مواجهة بريست، المقرر لها مساء الأحد في الدوري الفرنسي.

ولم يقدم بلايلي مستويات جيدة خلال أول ظهور له مع فريقه الجديد الأسبوع الماضي أمام رين، لكن الجهاز الفني لفريقه ينوي الدفع به أساسيا مرة أخرى أمام تروا.

وصرح برونو خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة بقوله "بريست فقد نجمه الأول رومان فافر، لكنه لم يفقد قوته الهجومية، بعدما ضم بلايلي في الميركاتو الشتوي الأخير".

وختم "بريست قوي فنيا بعد وصول بلايلي، هو سلاحهم الجديد في الهجوم، وعلينا أن نكون حذرين".

وكان بلايلي تعرض لانتقادات لاذعة من الإعلام الفرنسي، بعد أول مشاركة رسمية له مع "القراصنة"، حيث فشل في خلق أي فرصة محققة للتسجيل طوال 60 دقيقة.

#يوسف بلايلي #الدوري الفرنسي

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