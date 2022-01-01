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نوايا أستون فيلا بخصوص شراء كوتينيو من برشلونة

السبت 12 فبراير 2022 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نوايا أستون فيلا بخصوص شراء كوتينيو من برشلونة



وكالات / سما /

أظهر النجم البرازيلي فيليب كوتينيو استعدادات ممتازة في بداية إحياء مسيرته في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، وهو الشئ الذي يجعل النادي الإنجليزي مستعداً لشراء عقده بشكلٍ نهائي في يونيو القادم بعد التفاوض مع برشلونة.

يملك أستون فيلا خيار شراء في إعارة اللاعب البرازيلي بقيمة 40 مليون يورو، لكنه يود التفاوض على خيار الشراء ذلك والتعاقد معه بخصم بنسبة معينة.

قدم نجم ليفربول السابق نفسه بصورة جيدة مع فريقه الجديد حيث سجل هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، ويبدو بالنسبة للنادي الإنجليزي أنه قادر على أن يصبح قائداً للفريق بهذا المستوى الذي أظهره.

أكد كوتينيو رغبته في العمل مع المدرب ستيفن جيرارد ويبدو بأنه كان واثقاً من قدرته على العودة للدوري الإنجليزي من جديد بدوافع مميزة رغم أنه لم يكن يشترك بانتظام في البارسا وعانى من العديد من مشاكل اللياقة البدنية.

تتمثل مشكلة أستون فيلا الرئيسية فيما يتعلق برسوم الانتقال التي سيدفعها في الصيف، ولكنهم سيعرضون عليه عقداً طويل الأجل مع تقليل راتبه ويأملون في النجاح بالتفاوض مع البارسا على انتقاله بسعرٍ أقل، ولكن من الواضح أن ذلك أيضاً سيعتمد على ما يقرره كوتينيو وعلى تطلعات أستون فيلا في مشروعه الرياضي القادم.

#برشلونة #كوتينيو #أستون فيلا

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