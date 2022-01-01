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زيدان يساعد الريال على الوصول إلى هالاند

السبت 12 فبراير 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يساعد الريال على الوصول إلى هالاند



وكالات / سما /

أصبحت شركة أديداس أحد الأوراق التي قد يستخدمها نادي ريال مدريد في التوقيع مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، وذلك في ظل رغبة الشركة في إبرام اتفاقية مع اللاعب.

تعتبر أديداس الحليف الرئيسي لنادي ريال مدريد والتي قد تلعب دوراً في انتقال النرويجي لملعب سانتياجو برنابيو وذلك بالتوقيع مع اللاعب بعد أنهى الاتفاق السابق بينه وبين شركة نايكي.

ومع ذلك فإن النقطة الأخرى المثيرة للاهتمام حسب صحيفة بيلد هو أن زين الدين زيدان أسطورة ومدرب ريال مدريد السابق كان في لقاء سري في مقر الشركة في نفس وقت تواجد هالاند ووالده وأشخاص مقربين منه.

يُعتبر زيدان أحد الشخصيات الرياضية المهمة التي تعمل مع الشركة الشهيرة، كما أن هناك المهاجم السابق ميتشو والذي يعتبر أحد اللاعبين الذين تعلق بهم النجم النرويجي في صغره.

الشئ الغريب في الأمر والذي لم تجد له صحيفة ماركا تفسيراً، هو أن من المفترض أن يلعب زيدان دوراً في إقناع هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد، رغم ان العديد من التكهنات الصحفية تشير بشكلٍ واضح بأنه سيدرب باريس سان جيرمان أحد منافسي الريال الكبار في أوروبا.

#إيرلينج هالاند #زين الدين زيدان #أديداس #ريال مدريد

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