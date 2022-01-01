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بوتشيتينو يُحذر من التوقعات العالية بخصوص نيمار قبل مباراة ريال مدريد

السبت 12 فبراير 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يُحذر من التوقعات العالية بخصوص نيمار قبل مباراة ريال مدريد



وكالات / سما /

أكد المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو بأنه لا يُمكنه استبعاد مشاركة النجم البرازيلي نيمار في مباراة الثلاثاء القادمة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لكنه حذر من خطورة الإتيان بتوقعات خاطئة وعالية بخصوص تواجده.

كان باريس سان جيرمان قد تغلب على رين بصعوبة ليلة أمس على ملعب حديقة الأمراء بهدف متأخر عبر كيليان مبابي وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد.

قال المدرب الأرجنتيني في تصريحاته عن الصعوبات التي حصل عليها باريس أمام رين : “أعتقد أنها كانت مباراة مختلفة عن ليل..لأن رين لعب بشكلٍ دفاعي منخفض للغاية، وكان مهاجمينا بعيدين عن منطقة الجزاء وهذا ما خلق صعوبات، لكننا واصلنا بشكلٍ جيد ولم نستقبل أي أهداف وهذا أمر مهم”.

وعن حالة نيمار قال : “علينا أن نكون حذرين فيما يخص التوقعات بشكلٍ عام، توقع تواجده هو شئ لا يقوم على العلم أو على شئ منطقي لأن الواقع شئ آخر”.

واصل: “لكننا نأمل أن يكون جاهزاً بدنياً وأن يكون متواجداً في مباراة الثلاثاء..لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا وسنراقب حالته في الأيام القليلة المقبلة”.

وعن عودة أشرف حكيمي للتشكيلة وإمكانية أن يسدد الركلات الحرة قال: “إنه خيار جيد للغاية، لقد سجل هدفاً جميلاً للغاية من ضربة حرة وبالطبع يمكن أن يكون خياراً”.

#بوتشيتينو #ريال مدريد #باريس سان جيرمان #نيمار

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