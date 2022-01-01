  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

السبت 12 فبراير 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا



الكويت/سما/

أصبحت الكويت اليوم أول دولة عربية تدعو رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.

وحثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.

كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى "المغادرة حفاظا على سلامتهم" والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.

وبعدها دعت الإمارات رعاياها إلى الامتناع عن زيارة أوكرانيا في الوقت الراهن، على خلفية تصعيد التوترات حول هذا البلد بين روسيا والغرب.

وذكرت السفارة الإماراتية في بيان نشرته اليوم السبت أنها "تهيب بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا"، ودعت جميع الإماراتيين المتواجدين في هذا البلد حاليا للتواصل مع سفارتهم عبر خط هاتفي طارئ.

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.

#الكويت #أوكرانيا #روسيا #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر عسكري اسرائيلي: حماس أحرقت أحد المركبات الهندسية على حدود غزة لهدفين..

غزة..المجلس التشريعي يدعو لوقف العمل بالتعميمات الأخيرة لرئيس القضاء الشرعي

اعلام أمريكي يكشف السيناريو "الوحشي" لحرب نووية مع روسيا

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"جوا ثم برا".. واشنطن تكشف ملامح غزو روسيا المرتقب لأوكرانيا

موقع عبري: هذا ما طلبه الشاباك من الحاخامات مع اقتراب شهر رمضان

واشنطن تتوقع اجتياحا روسيا وشيكا وموسكو تتهم الغرب ببث الأكاذيب والناتو يعزز دفاعاته

الأخبار الرئيسية

13 وفاة 1871 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

----------

افتتاح المستشفى الميداني الاماراتي لعلاج مصابي كورونا في غزة (صور وفيديو)

صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة بعد جريمة نابلس والمقاومة تنقل رسائل للاحتلال بشأن الاعمار والأسرى..

مختص اقتصادي يكشف سبب تذبذب سعر الدولار...ماذا سيحدث اذا تخطى 3.5 ؟

سس

ماهي رسالة المقاومة من إحراق الشبان حفار إسرائيلي شرق مخيم البريج ؟

الاتصالات الفلسطينية