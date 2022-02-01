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شاهد: صورة السلطان قابوس على "أغلى بندقية في العالم" ماذا تعرف عنها ؟

السبت 12 فبراير 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: صورة السلطان قابوس على "أغلى بندقية في العالم" ماذا تعرف عنها ؟



مسقط/سما/

تداول مواطنون من سلطنة عمان على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبندقية نحتت عليها صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، وكشفت صحيفة "أثير" معلومات عن نوع وقيمة البندقية.

ومع ظهور الصور المتداولة، ذُكر أن هذه البندقية تعد الأغلى في العالم من نوعها حيث تصل قيمتها إلى 980،000 دولار أمريكي، أي قرابة 375 ألف ريال عماني.

وتوضح المعلومات التي بحثت عنها صحيفة "أثير" أن "هذا النوع من البنادق تقوم بصنعه شركة سويدية تدعى "VO Vapen" نسبة إلى مؤسسها Viggo Olsson (ڤيجو أولسون) الذي أسسها سنة 1977، حيث تقوم بصناعة هذا النوع من البنادق يدويا".

صورة السلطان قابوس على

وتشير المعلومات إلى أن "هذه البنادق تعد الأغلى في العالم وتصل قيمتها بدون النحت إلى 820 ألف دولار أمريكي".

وتستقبل هذه الشركة عددا محدودا من الطلبات سنويا، حيث تقوم بصناعتها حسب رقم الطلب، ولا تبدأ في الطلب الذي بعده حتى انتهاء الطلب الأول.

صورة السلطان قابوس على

وأفادت معلومات أخرى نقلتها الصحيفة بأن "هذه البنادق صنع منها عدد قليل لأشخاص محددين أبرزهم السلطان قابوس بن سعيد والشيخ زايد، والملك كارل السادس عشر، والشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد".

صورة السلطان قابوس على

وقامت الشركة نفسها بنشر صور البندقية وعليها صورة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور على حسابها الرسمي في "إنستغرام" قبل عامين، معزية في وفاته.

يذكر أن الشركة لم توضح على حسابها أي معلومات عن البندقية أو قيمتها ومتى تم صنعها أو تسليمها.

صورة السلطان قابوس على
صورة السلطان قابوس على
#السلطان قابوس #سلطنة عمان

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