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وكالة: دبلوماسيون روس بدأوا بمغادرة أوكرانيا

السبت 12 فبراير 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة: دبلوماسيون روس بدأوا بمغادرة أوكرانيا



موسكو/سما/

نقلت وكالة "نوفوستي" اليوم السبت عن مصدر مطلع أن موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية يغادرون أوكرانيا.

وقال المصدر: "وفقا لإفادات المواطنين الأوكرانيين، فقد بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصليات في أوكرانيا بالمغادرة إلى روسيا. وتدل على ذلك - بين أمور أخرى - الصعوبات التي يواجهها الراغبون في التسجيل لزيارة القنصليات والسفارة".

وتابع المصدر: "على خلفية عمليات الإجلاء التي أعلنها رسميا عدد من الدول الغربية، يوحي ذلك بأن موسكو قررت اتباع نفس الطريق".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رجح أن تنصح موسكو الطاقم غير الأساسي لمؤسساتها الدبلوماسية في أوكرانيا بالمغادرة مؤقتا، وذلك بعد قرار بعض الدول الغربية إجلاء أسر موظفي سفاراتها من كييف ودعوة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ما يدفع روسيا للاشتباه بأن استفزازات ما ربما تحضر في أوكرانيا، كما قال لافروف.
من جهتها، ذكرت السفارة الروسية في كييف أنها تعمل كالمعتاد ولم يكن هناك قرار بشأن الإخلاء الجزئي، رغم أن مثل هذا القرار قيد الدراسة في وزارة الخارجية.

وأكد مسؤول بالسفارة الروسية في كييف لمراسل وكالة "تاس" اليوم السبت أن السفارة "تواصل عملها".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت أن واشنطن قررت إخلاء سفارتها في أوكرانيا وسط مخاوف من "غزو روسي محتمل" لذلك البلد.

#أوكرانيا #روسيا

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