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3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

السبت 12 فبراير 2022 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب



الرباط/سما/

أعلنت 3 شركات طيران إسرائيلية عن العودة لنشاطها الجوي بين إسرائيل والمغرب ابتداء من 14 فبراير الجاري.


وسيتم استئناف الرحلات الجوية بين تل أبيب والرباط والدار البيضاء ومراكش، بعد توقف تجاوز الشهرين بسبب  إغلاق الرباط للمجال الجوي للتصدي لمتحور "أوميكرون".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "شركتين إسرائيليتين ستعودان للربط الجوي بين إسرائيل والمغرب إلى جانب  شركة "إلعال"، وهما شركة "إسرايير" التي ستعود لاستئناف النشاط ابتداء من 28 مارس المقبل، في حين الشركة الثالثة هي شركة "أركيا" التي ستبدأ رحلات جوية مباشرة مع المغرب ابتداء من شهر أبريل المقبل".

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تستأنف شركتا الخطوط الملكية المغربية، والعربية رحلات جوية مباشرة نحو إسرائيل انطلاقا من المغرب، ليكون بذلك عدد الشركات التي تشتغل في الخطوط الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب 5 شركات، حيث أن شركتا "إلعال" و"إسرايير" كانتا قد سيرتا العديد من الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب قبل ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد توقيع إسرائيل والمغرب اتفاقية استئناف العلاقات الثنائية في أواخر عام 2020.

#المغرب

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