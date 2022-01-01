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السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنا على هدم منزله في طمرة

السبت 12 فبراير 2022 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنا على هدم منزله في طمرة



الداخل المحتل / سما /

أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، المواطن رحيل سمار من مدينة طمرة داخل أراضي العام 1948، على هدم منزله بحجة عدم الترخيص.

وأقدم سمار على هدم منزله خشية تحمله تكاليف الهدم الباهظة، التي تفرضها عليه السلطات الإسرائيلية في حال قامت هي بهدمه.

وتكثف إسرائيل من جرائم هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة وداخل أراضي العام 48، إذ أجبر المقدسي محمود أبو دياب على هدم منزله أمس الجمعة، كما طال شبح الهدم قرية الزعرورة في النقب خلال الأسبوع الماضي، إضافة لهدم منزل لعائلة محارب في مدينة اللد.

ويعاني فلسطينيو العام 48 من قانون "كامينتس" الإسرائيلي العنصري الذي سنته الكنيسيت الإسرائيلية بهدف محاربة البناء العربي وهدم منازل العرب، ووقف عملية التمدد العمراني للفلسطينيين، وحصارهم على أقل مساحة ممكنة.

#السلطات الإسرائيلية #طمرة #هدم

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