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4 مباريات في دوري غزة مساء اليوم

السبت 12 فبراير 2022 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 مباريات في دوري غزة مساء اليوم



غزة / سما /

تقام مساء اليوم السبت، لقاءات الجولة الـ11 من مرحلة الذهاب للدوري الفلسطيني لأندية قطاع غزة، من خلال مباراتين.

وتجمع المباراة الأولى بين شباب جباليا عاشر الترتيب بـ7 نقاط مع أهلي غزة تاسع الترتيب بـ11 نقطة، في مباراة مهمة للغاية لكلاهما، في صراعهما للابتعاد عن مناطق الخطر.

وفي المباراة الثانية، يلتقي الصداقة ثامن الترتيب بـ13 نقطة، وجاره الشاطئ قبل الأخير بـ6 نقاط، في مباراة سيلعبها الأول بخياري الفوز أو التعادل، بينما لا مجال أمام الشاطئ سوى الفوز لتحسين وضعيته على لائحة الترتيب.

وعلى صعيد دوري الدرجة الأولى، يلعب التفاح مع خدمات خانيونس على ملعب خانيونس البلدي، بينما يواجه خدمات النصيرات نظيره الجلاء على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

#دوري غزة #غزة #دوري الأولى

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