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بـ21109 صوتا.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك مجددا

السبت 12 فبراير 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بـ21109 صوتا.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك مجددا



القاهرة/سما/

فاز المستشار مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك المصري لدورة انتخابية جديدة، ليل الجمعة السبت، لمدة 4 سنوات قادمة رسميا وحتى عام 2025.

وأعلنت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات نادي الزمالك فوز مرتضى منصور بمقعد الرئيس بعد منافسة مع أحمد سليمان وعمر هريدي.

وشهدت الانتخابات حضور 47395 عضوا في كشوفات الحضور، منهم 37395 صوتا صحيحا.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك في دورة تستمر حتى 2025.

وفازت قائمة مرتضى منصور كاملة في الانتخابات بجميع المقاعد، إذ حصل رئيس نادي الزمالك على 21109 صوتا بفارق 5180 صوتا عن أحمد سليمان، الذي حصل على 15929صوتا.
 

كما فاز مصطفى هدهود بمنصب نائب رئيس النادي على حساب هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق، وفاز خالد لطيف بمنصب أمين الصندوق بعد منافسة قوية مع هاني شكري.

وعلى منصب العضوية فوق السن، حصل جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق على أعلى نسبة من الأصوات بـ 19775 صوتا، ثم أحمد مرتضى منصور ثانيا بـ18512 صوتا.

وشهد المجلس عنصرين نسائيين أولهما مريم نصحي فوق السن وثانيهما بسنت جوهر تحت السن بجانب محمود طه وأحمد دعبس تحت السن أيضا.

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