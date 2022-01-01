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قتيلان في انفجار مركبة في قرية دهمش قرب الرملة

السبت 12 فبراير 2022 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان في انفجار مركبة في قرية دهمش قرب الرملة



الناصرة/سما/

قتل شابان، في الثلاثينات من عميرهما، الليلة، في انفجار مركبة بقرية دهمش الواقعة بين اللد والرملة.

وأصيب الشابان بجروح حرجة من جراء الانفجار، وأقرت الطواقم الطبية وفاتهما على الفور.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن أحد القتيلين من بلدة الفريديس والثاني من مدينة يافا.

وعُلم أن شخصا ثالثا أصيب بجروح وصفت بـ"المتوسطة" من جراء التفجير، ونقل إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو يعاني من إصابات في الصدر والأطراف.

وأفاد أهالي من دهمش بسماعهم دوي انفجار ضخم عند الساعة الواحدة فجرا؛ كما ذكر شهود عيان أنهم شاهدوا السيارة مدمرة بالكامل وألسنة النيران تتصاعد منها أثناء توقفها في طريق قرية دهمش الوعرة.

ووفقا للتحقيقات الأولية فإن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة كانت في مركبة الضحايا.

وذكرت الطواقم الطبية أن القتيلين كانا فاقدا للوعي عند وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، ودون تنفس أو نبض، الأمر الذي دفع المسعفين إلى إقرار وفاتهما على الفور.

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