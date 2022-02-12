اسعار العملات مقابل الشيكل

رام الله/سما/
شهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم السبت 12/2/2022 ، ارتفاعا طفيفا على سعر صرفه ليواصل الصعود بوتيرة متتالية منذ عدة أيام وسط توقعات بأن يشهد مزيداً من الارتفاع .
مختص مالي توقع ان يرتفع الدولار خلال الايام القادمة وقد يصل لـ4 شواقل قبل نهاية العام .
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأسواق المحلية اليوم السبت 12فبراير 2022 على النحو التالي: -
سعر صرف الدولار: 3.24 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.56 شيكل
سعر صرف اليورو:3.69 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.20 شيكل