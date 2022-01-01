اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن غدا.. وموسكو تتحدث عن "أكاذيب الحرب"

موسكو/سما/

نقلت وكالة الإعلام الروسي عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الجمعة، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي جو بايدن سيتحدثان هاتفيا السبت.

جاء الإعلان عن الاتصال بين بايدن وبوتن، بعد أن قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بغزو واسع النطاق قد يبدأ على الأرجح بهجوم جوي.

وطبقا للوكالة، قال بيسكوف إن الولايات المتحدة هي التي طلبت إجراء الاتصال.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيسكوف قوله، إن بوتن سيتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا في اليوم نفسه.



في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن الدول الغربية، بمساعدة وسائل الإعلام، تنشر معلومات كاذبة بالإشارة إلى أن موسكو ربما تخطط لغزو أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت، أن الدول الغربية تحاول تشتيت الانتباه عن أعمالها العدوانية.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي أجرى اتصالا هاتفيا مع زعماء دول حليفة، عبروا خلاله عن القلق من قيام روسيا بحشد قواتها حول أوكرانيا، وأبدوا رغبتهم في حل دبلوماسي للأزمة.

وأضاف البيت الأبيض بعد الاتصال أن الزعماء "جددوا تأكيدهم على دعم سيادة أوكرانيا".

وشارك في الاتصال كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وآخرين.