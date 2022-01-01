فيديو: وفاتان وخمسة اصابات في حادث سير مروع شرق القدس

أريحا/سما/

توفي شابان فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة ، في حادث سير مروع بين عدة مركبات على شارع 90 باتجاه أريحا بمنطقة البحر الميت شرق القدس المحتلة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 19:45 حول حادث طرق بين عدة مركبات على شارع 90، وأقر الطاقم الطبي مصرع شخصين (فلسطينيان)، وقدم العلاجات الأولية لخمسة مصابين آخرين وصفت حالتهم بالمتوسطة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، بواسطة الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث..

حوادث الطرق: 5 ضحايا خلال ساعات.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي الشاب عزام أحمد الطلالقة (20 عاما) من قرية حورة بمنطقة النقب متأثرا بجروحه في حادث على شارع 6 بالقرب من قرية اللقية.

وفي حادث آخر، لقي الشاب قصي محمد علي جعفر (23 عاما) من السواحرة الشرقية إلى الجنوب الشرقي من البلدة القديمة بالقدس مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بانقلاب دباب (تراكتورون) في النبي موسى.

وفي حادث انزلاق دراجة نارية، مساء أمس الخميس، لقي الشاب عبد الرحمن دبوس (18 عاما) مصرعه عند الشاطئ الشمالي لعكا.