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مبادرة أوروبية لجمع مليون توقيع لحظر دخول منتجات المستوطنات للسوق الأوروبية

الجمعة 11 فبراير 2022 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة أوروبية لجمع مليون توقيع لحظر دخول منتجات المستوطنات للسوق الأوروبية



بروكسل/سما/

 أطلقت المبادرة الأوروبية الشعبية حملة لجمع مليون توقيع على عريضة، تطالب بحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتهدف المبادرة إلى جمع مليون توقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، لإجبار المفوضية الأوروبية على قبول المبادرة، والبدء بتنفيذ منع دخول منتوجات المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الاوروبية.

وتأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، لتحويل المبادرة إلى قانون أوروبي نافذ.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت حكما قضائيا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة عليها بأنها منتجات "مستوطنات إسرائيلية قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل".

#مبادرة أوروبية #المستوطنات

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