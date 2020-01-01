"إسرائيل" ترصد تراجعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

القدس المحتلة/سما/

أظهرت معطيات صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تراجع عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا، وانخفاض عدد المصابين بحالة حرجة في المستشفيات.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل أقل من 30 ألف إصابة في يوم واحد لأول مرة منذ أكثر من شهر، حيث تم تشخيص 27,723 إصابة جديدة يوم أمس الخميس. كما تم تسجيل 12,793 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وسجّلت إسرائيل منذ مطلع العام الجاري ما يقرب من 2 مليون إصابة بفيروس كورونا، منهم نحو 182 ألف شخص لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصابون فيها بالفيروس.

وبلغت حصيلة الوفيات 9434 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط 2020، علمًا أنه تم تسجيل 475 وفاة منذ مطلع شهر شباط الجاري بمعدل 47 وفاة في اليوم.

وتشير المعطيات إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا يبلغ نحو 305,000 حالة، وعدد المصابين بحالة حرجة 1070 مصابًا، منهم 267 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.