  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: 25 وفاة و18,872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 11 فبراير 2022 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 25 وفاة و18,872 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمان/سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 25 وفاة و18,872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,456 وفاة و1,536,762 إصابة.

ووفقًا للموجز الإعلامي اليومي الصادر عن "الصحة الأردنية"، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 192,581 حالة، منها 1183 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4,630,962، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4,295,645.

وتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الأسبوع الوبائي الذي انتهى اليوم الجمعة، 135 ألف إصابة، متجاوزا عدد إصابات الأسبوع الوبائي الماضي بنحو 20%.

وبحسب إحصاءات رسمية بلغ عدد إصابات الأسبوع الوبائي 135270 إصابة، مقابل 112412 إصابة للأسبوع الماضي، أي بزيادة قدرها 22858 إصابة، وبنسبة زيادة 20.33%.

وأُجري في الأسبوع الأخير 464003 فحوص، وكانت نسبة الفحوص الايجابية 29.15%، وهو ما يتعدى نسبة الفحوص الإيجابية في الأسبوع الماضي التي بلغت 27.68%.

#الاردن #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مصدر عسكري اسرائيلي: حماس أحرقت أحد المركبات الهندسية على حدود غزة لهدفين..

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

غزة..المجلس التشريعي يدعو لوقف العمل بالتعميمات الأخيرة لرئيس القضاء الشرعي

اعلام أمريكي يكشف السيناريو "الوحشي" لحرب نووية مع روسيا

"جوا ثم برا".. واشنطن تكشف ملامح غزو روسيا المرتقب لأوكرانيا

مختص اقتصادي يكشف سبب تذبذب سعر الدولار...ماذا سيحدث اذا تخطى 3.5 ؟

صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة بعد جريمة نابلس والمقاومة تنقل رسائل للاحتلال بشأن الاعمار والأسرى..

الأخبار الرئيسية

يديعوت: 3 ظواهر تقلق "إسرائيل" في الضفة الغربية

ميار

الجهاد: رسالة النخالة للطفلة "ميار" حقيقية وصادقة ورسالة تحدٍ واضحة للاحتلال (استمع)

واشنطن

واشنطن بوست :"العَلم المخادع"..هكذا تخطط روسيا لتبرير غزوها لأوكرانيا

"الخارجية" تدعو كافة الفلسطينيين الذين لا عمل ضروري لهم في اوكرانيا بالمغادرة

غزة.."الإعلامي الحكومي" يصدر توضيحًا مهمًا بشأن تكلفة استيراد الغاز المصري

الاتصالات الفلسطينية