الأردن: 25 وفاة و18,872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان/سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 25 وفاة و18,872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,456 وفاة و1,536,762 إصابة.

ووفقًا للموجز الإعلامي اليومي الصادر عن "الصحة الأردنية"، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 192,581 حالة، منها 1183 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4,630,962، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4,295,645.

وتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الأسبوع الوبائي الذي انتهى اليوم الجمعة، 135 ألف إصابة، متجاوزا عدد إصابات الأسبوع الوبائي الماضي بنحو 20%.

وبحسب إحصاءات رسمية بلغ عدد إصابات الأسبوع الوبائي 135270 إصابة، مقابل 112412 إصابة للأسبوع الماضي، أي بزيادة قدرها 22858 إصابة، وبنسبة زيادة 20.33%.

وأُجري في الأسبوع الأخير 464003 فحوص، وكانت نسبة الفحوص الايجابية 29.15%، وهو ما يتعدى نسبة الفحوص الإيجابية في الأسبوع الماضي التي بلغت 27.68%.