قائمة حديثة بأكثر الدول إدمانا للهواتف الذكية

وكالات/سما/

كشفت دراسة حديثة عن الدول التي لديها أعلى معدلات إدمان للهواتف الذكية.‏



ومن أجل التوصل إلى النتائج، استخدم الباحثون في جامعة ماكغيل الكندية بيانات عن استخدام الهواتف الذكية بين عامي 2014 و2020 من ما يقرب من 34 ألف مشارك في 24 دولة حول العالم.

وتصدر قائمة أكثر الدول إدمانا للهواتف الذكية الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا، بينما تذيلت ألمانيا وفرنسا القائمة.



واحتلت بريطانيا المرتبة 16 فقط من بين 24 دولة، بينما كانت أمريكا في المركز الـ18.



مقترحات من

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة ماكغيل في مونتريال بكندا، ونشرت في مجلة "Computers in Human Behavior".

ويؤكد فريق إعداد الدراسة، أن "استخدام الهواتف الذكية الذي ينطوي على مخاطر في جميع أنحاء العالم زاد بين عامي 2014 و2020"، متوقعين أن يستمر هذا النهج ولن يتوقف.

ونظر الفريق في 81 دراسة سابقة تتناول استخدام الهاتف من قبل المراهقين والشباب، وكلها تستند إلى مقياس إدمان الهواتف الذكية (SAS)، وهو الأكثر استخداما لإدمان الهواتف الذكية، والذي يبحث في استخدام الهاتف الذكي فيما يتعلق باضطرابات الحياة اليومية وفقدان السيطرة وأعراض الانسحاب.



وتراوحت أعمار المشاركين من 15 إلى 35 عاما، على الرغم من أن متوسط ​​العمر الإجمالي كان 28.8 عاما، بينما كان معظم المشاركين من الإناث بنسبة 60 في المئة.



وحدد الباحثون لكل دولة درجة لاستخدام الهاتف الذكي المثير للمشاكل، والتي تتراوح من 10 إلى 60، واحتلت الصين المرتبة الأعلى برصيد 36 من أصل 60، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني برصيد 35 من أصل 60، وجمهورية مصر العربية في المركز التاسع برصيد 29.



ويعتقد الباحثون أن التفسير المحتمل للاختلاف في الترتيب بالقائمة قد يكون نتيجة تباين الأعراف الاجتماعية، والتوقعات الثقافية المحيطة بأهمية البقاء على اتصال بانتظام من خلال الهواتف الذكية.



وخلص مؤلفو الدراسة إلى، أنه "نظرا لأن المؤسسات تتبع مقاييس موضوعية مثل ملكية الهواتف الذكية ووقت الشاشة، فمن المهم أيضا تقييم الجوانب الذاتية والعواقب النفسية لهذا الانتشار".



وأعربوا عن أملهم أن تساعد نتائجهم الباحثين وصانعي السياسات على تحديد وتوقع استخدام الهواتف الذكية المثير للمشاكل في جميع أنحاء العالم.



ورتبت الدراسة الحديثة الدول الـ24 الأكثر إدمانا للهواتف الذكية وفقا لمقياس إدمان الهواتف الذكية (SAS) كما يلي:

1) الصين 36 من 60

2) السعودية 35.73 من 60

3) ماليزيا 35.43 من 60

4) البرازيل 32 من 60

5) كوريا الجنوبية 31.62 من 60

6) إيران 31.52 من 60

7) كندا 31.11 من 60

8) تركيا 30 من 60

9) مصر 29.54 من 60

10) نيبال 29.41 من 60

11) إيطاليا 28.82 من 60

12) أستراليا 28.61 من 60

13) إسرائيل 28:29 من 60

14) صربيا 28.16 من 60

15) اليابان 27.71 من 60

16) بريطانيا 27.69 من 60

17) الهند 27.2 من 60

18) أمريكا 26.68 من 60

19) رومانيا 25 من 60

20) نيجيريا 24.73 من 60

21) بلجيكا 24.24 من 60

22) سويسرا 23.45 من 60

23) فرنسا 20.29 من 60

24) ألمانيا 18.44 من 60