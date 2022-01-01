ارتفاع بنحو 5 سم في منسوب بحيرة طبرية خلال 24 ساعة

الجليل/سما/

واصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بفعل تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في الأسبوع الجاري، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الجمعة.

وازداد منسوب المياه في بحيرة طبرية بشكل لافت منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وأفاد الناطق بلسان سلطة المياه أن منسوب المياه في طبرية ارتفع بـ5 سم، منذ يوم أمس الخميس.

ووفقا لمعطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 208.80- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.22 م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وفي سياق ذي صلة، توقع الراصد الجوي في البلاد أن تبدأ درجات الحرارة، اليوم، بالارتفاع تدريجيًّا لغاية يوم الإثنين المقبل، لكنّها تكون أدنى من معدلاتها السنوية. وتستقر الأجواء، اليوم، بشكل عام مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارًا تتحول إلى شرقية ليلًا.