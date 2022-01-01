النقب: مصرع شاب في حادث طرق قرب اللقية

النقب/سما/

لقي الشاب عزام أحمد الطلالقة (20 عاما) من قرية حورة مصرعه، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بعد ظهر اليوم، الجمعة، في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين على شارع 6، بالقرب من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة توفي الشاب متأثرا بإصابته البالغة، فيما أصيب خمسة آخرين، وصفت جراح اثنين منهم بأنها متوسطة وثلاثة آخرين بالطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، لقي الشاب قصي محمد علي جعفر (23 عاما) من السواحرة الشرقية إلى الجنوب الشرقي من البلدة القديمة بالقدس مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بانقلاب دباب (تراكتورون) في النبي موسى.

وفي حادث انزلاق دراجة نارية، مساء أمس الخميس، لقي الشاب عبد الرحمن دبوس (18 عاما) مصرعه عند الشاطئ الشمالي لعكا.