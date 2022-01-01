تظاهرة في حيفا ضد تجريف السلطات الإسرائيلية مقبرة القسام

حيفا/سما/

تظاهر نشطاء وأهالي، اليوم الجمعة، على مدخل مقبرة القسام في بلدة الشيخ المهجرة في حيفا داخل أراضي عام 1948، تنديدا باعتداء السلطات الإسرائيلية على المقبرة، وتجريف جزء من الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها.

وسادت حالة من الغضب والسخط أوساط عائلات وأقارب المدفونين في المقبرة، إثر نبش القبور حيث خرجوا عقب صلاة الجمعة في تظاهرة منددة، بدعوة من لجنة متولي أوقاف حيفا ونشطاء.

وكانت الجرافات والآليات الاسرائيلية قد اقتحمت المقبرة الأسبوع الجاري، بحماية الشرطة لتسييج الدونمات المستولى عليها منها، أو تلك التي تدعي شركات تجارية إسرائيلية ملكيتها.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا عدم التدخل في قضية المقبرة واقتراح سحب الاستئناف المقدم من قبل ممثلي الأهالي وأقارب المتوفين المدفونين فيها لإلغاء الاستيلاء على جزء منها، والتفاوض والتوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية.