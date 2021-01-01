  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مصلحة السجون تُقرّ سياسة جديدة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين

الجمعة 11 فبراير 2022 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة السجون تُقرّ سياسة جديدة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان العبرية، اليوم الجمعة، أن مصلحة السجون الإسرائيلية قررت اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بظروف حبس الأسرى الفلسطينيين، عقب حادثة الفرار من سجن جلبوع قبل عدة أشهر.

 
وأوضحت القناة أن مصلحة السجون قررت عدم السماح بأن يتواجد في ذات الزنزانة أسرى يُعتقد بأنهم قد يحاولون الفرار.
 
وقررت أيضًا، أن يتم نقل هؤلاء الأسرى من زنزانة إلى أخرى كل أربعة أشهر وليس مرة في نصف العام كما هو معمول به.
 
وكان ستة أسرى فلسطينيين فرّوا من سجن جلبوع فجر يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 الماضي، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وهم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات.
 
وأعادت إسرائيل اعتقالهم بعد عملية مطاردة استمرت حوالي أسبوعين، شارك فيها شرطة حرس الحدود وجهاز "الشاباك" والجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هم ميتون على أي حال".. نظرة "إسرائيل" لسقوط عمال فلسطينيين من الطابق الـ50

بالفيديو.. الرئيس عباس عن اغتيال شهداء نابلس: "لابد أن نرد الصاع صاعين لهم"

صحيفة تكشف أسباب تصدر "الخلية النابلسية" قائمة المطلوبين للاغتيال

واللا العبري ينشر تفاصيل جديدة عن حادثة تسلل شبان من غزة واحراقهم مركبة هندسية

بايدن للأمريكيين في أوكرانيا: غادروا فوراً

بالتزامن مع اطلاق نار تجاه مستوطنة قرب جنين..كتائب شهداء الأقصى تعلن النفير العام

أدرعي معلقا على فيديو الجندي الإسرائيلي: "العبوا غيرها!"

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تبدّل روايتها حول الصاروخين الذين أطلقا من غزة نحو تل ابيب وهذا ما قالته ..

rKCmo

معاريف: حماس على علم بحرق الحفار شرق البريج وهذا هو هدفها من العملية

الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و 1710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

20220211094045

تركيا تعلن احباط محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي على يد عناصر من المخابرات الايرانية

1

بالصور : آلاف المواطنين يلبون نداء الفجر العظيم في نابلس إكراماً للشهداء الثلاثة

الاتصالات الفلسطينية