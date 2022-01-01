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تعرف على فوائد شرب الماء بالليمون يوميا

الجمعة 11 فبراير 2022 03:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على فوائد شرب الماء بالليمون يوميا



وكالات/سما/

أعلنت الدكتورة ناتاليا كونسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن شرب الماء بالليمون يحسن عملية هضم الطعام ويساعد على مكافحة الفيروسات.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة توفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الماء بالليمون يساعد على مكافحة الأمراض الفيروسية ويساهم في تركيب الكولاجين وامتصاص الحديد والزنك وعناصر معدنية أخرى.

وتضيف، يساعد الماء بالليمون على تحسين زيادة حمض الهيدروكلوريك في المعدة وإفراز الصفراء الضرورية لهضم الطعام بصورة طبيعية.

وتقول، "ينصح بشرب 2-3 أكواب من الماء بالليمون قبل 30 دقيقة من تناول الطعام في اليوم. ولكن لا ينصح بتناول هذا الماء على الريق، بل من الأفضل قبل الفطور شرب ماء من دون إضافات. كما لا تنصح الخبيرة بشرب الماء خلال تناول الطعام وبعده مباشرة، لأن هذا يبطء عملية الهضم. ولكن لتليين كتلة الطعام يمكن شرب بضع رشفات فقط".

#الليمون #فوائد شرب الليمون #الصحة #التغذية

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