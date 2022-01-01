دراسة تكشف عن مشروب ذهبي "يخفض" نسبة السكر في الدم لأشهر!

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وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للبحوث الطبية والعلوم الصحية أن مشروبا ذهبيا يمكن أن يخفض متوسط ​​مستويات السكر في الدم على مدار أشهر.

ويعد مرض السكري النوع 2 حالة مزمنة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة إذا لم يتم اتخاذ خطوات لإحباطها. وينتج ارتفاع مستويات السكر في الدم عن ضعف إنتاج الأنسولين. وإذا جردت من هذه الآلية، فإن مستويات السكر في الدم تميل إلى الارتفاع. ولحسن الحظ، هناك وسائل بديلة لتنظيم نسبة السكر في الدم.

ويمكن أن يؤدي تعديل نظامك الغذائي إلى خفض مستويات السكر في الدم المرتفعة وحتى استقرارها على مدار أشهر.

وتشير الأدلة المنشورة في المجلة الدولية للبحوث الطبية والعلوم الصحية إلى أن شرب خل التفاح يمكن أن يكون له تأثير قوي على مستويات السكر في الدم.

وأجريت تجربة عشوائية واحدة معشاة ذات شواهد على 110 من مرضى السكري النوع 2 المؤهلين الذين تم اختيارهم وتقسيمهم إلى مجموعتين.

وأعطيت مجموعة 15 مل من خل التفاح في 200 مل من الماء أثناء العشاء لمدة ثلاثة أشهر - بينما المجموعة الأخرى تلقت الدواء الوهمي. وتم تقييم وتحليل تغيرات السكر في الدم خلال فترة الدراسة.

ويعرف HbA1c بأنه متوسط ​​مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية، ويقيس سكر الدم أثناء الصيام متوسط ​​مستوى الجلوكوز في الدم بعد الصيام طوال الليل.

ولاحظوا حدوث تغيير "كبير" في HbA1c وصيام نسبة السكر في الدم في المجموعة التدخلية.

وفي المقابل، لم يلاحظ أي تغيير كبير في متوسط ​​هذه الإحصائيات في المجموعة الثانية. وخلص الباحثون إلى أن خل التفاح "إذا استخدم بانتظام، يكون فعالا في السيطرة على مرض السكري".

وتشرح Mayo Clinic: "النظام الغذائي لمرض السكري هو خطة غذائية صحية غنية بالعناصر الغذائية وقليلة الدهون والسعرات الحرارية. العناصر الأساسية هي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. وفي الواقع، النظام الغذائي لمرضى السكري هو أفضل خطة غذائية لمعظم الناس".