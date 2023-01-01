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كوت ديفوار تعلن استضافتها أمم افريقيا 2023 بدلا من الجزائر والأخيرة ترد

الجمعة 11 فبراير 2022 03:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوت ديفوار تعلن استضافتها أمم افريقيا 2023 بدلا من الجزائر والأخيرة ترد



وكالات/سما/

أعلنت كوت ديفوارعن استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين 2023 بدلا من إقامتها في الجزائر إلا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد أنه ما زال متمسكا بالبطولة على أرضه.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة الإيفوارية تم الحصول على حق تنظيم البطولة المحلية بدلا من الجزائر، عقب اجتماع فيرون أومبا ماسينجو السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع رئيس الوزراء الإيفواري باتريك أتشي.

وخلال الاجتماع، شدد أومبا ماسينجو على رضاه عن استعدادات كوت ديفوار لبطولة كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في صيف العام المقبل، بين 23 يونيو و23 يوليو.

بينما ستقام بطولة المحليين، بين 8 و31 يناير المقبل.

 

بدوره رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة على الحكومة الإيفوارية، بخصوص مكان تنظيم شان 2023.

وأكد عمارة، في تصريح حصري لصحيفة "النهار" الجزائرية: "كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023، ستقام رسميا في الجزائر".

مضيفا: "ما تم تداوله في كوت ديفوارخطأ، وأؤكد على أننا سنحتضن بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة في 2023".

وتابع شرف الدين عمارة: "الجزائر جاهزة لاحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين في موعدها المحدد مطلع العام المقبل".

#كوت ديفوار #الجزائر #كأس أمم إفريقيا

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