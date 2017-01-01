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وفد إماراتي في قطر لمتابعة "بيان العلا"

الجمعة 11 فبراير 2022 02:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد إماراتي في قطر لمتابعة "بيان العلا"



الدوحة/سما/

وصل وفد إماراتي إلى الدوحة لمتابعة "بيان العلا" الصادر عن القمة الخليجية التي عقدت في السعودية العام الماضي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء وهو الثالث بينهما، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا.

وذكرت وكالة الأبناء الإماراتية أن الجانبين أكدا على "أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة".

وينص البيان الذي وقعته دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية على التضامن بين دول الخليج وتعزيز علاقاتها.


وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 5 من الشهر الجاري في بكين.

وكان اللقاء هو الأول بينهما منذ الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، واتهمت الدوحة بـ"دعم الإرهاب" و"الانحراف عن محيطها العربي".

#الامارات #قطر #بيان العلا #القمة الخليجية

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