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القائم يحرم محمد صلاح من تسجيل أجمل أهداف الموسم (فيديو)

الجمعة 11 فبراير 2022 02:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائم يحرم محمد صلاح من تسجيل أجمل أهداف الموسم (فيديو)



لندن/سما/

حرم القائم المهاجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف رائع في أول ظهور له مع فريقه ليفربول عقب عودته من المشاركة مع منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ78 من عمر اللقاء الذي جمع ليفربول مع ضيفه ليستر، سدد صلاح بيسراه كرة متقنة وأرسلها لولبية نحو مرمى حارس ليستر، الدنماركي كاسبر شمايكل، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتتابع التفافها باتجاه الشباك لولا تدخل القائم الذي منع هدفا من الطراز العالمي للنجم المصري. 

 

يذكر أن المباراة انتهت بفوز "الريدز" بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقتين 34 و87.

#محمد صلاح #منتخب الفراعنة #ليفربول #لستر سيتي

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