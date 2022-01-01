"جاباسكي" يعلق على ما يشاع عن انفصاله عن زوجته

القاهرة/سما/



علق حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل الملقب بـ"غاباكسي" على الشائعات المتداولة مؤخرا حول انفصاله عن زوجته سمارة يحيى وقال إن علاقتهما "تشهد مشاكل حاليا"، حسب موقع "القاهرة 24".

وخلال ظهوره في حوار تليفزيوني مصري، أجاب أبو جبل على سؤال من الإعلامية منى الشاذلي حول حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلق، قائلا: "يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا".

وعن طفولته، قال أبو جبل إنه ولد في أسيوط ولديه 10 أشقاء، وهو الأوسط من بينهم، مضيرا إلى أنه تلقى تعليما أزهريا منذ الطفولة، لذلك كان يواجه صعوبة في التوفيق بين المذاكرة وبين الاهتمام بالرياضة.

وعن سبب تأخر نجوميته، أوضح حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه واجه الكثير من الصعاب في مسيرته الرياضية، لكنه لم ييأس، وكان على يقين من أنه سيجد ثمرة اجتهاده في النهاية.



وأضاف: "ده ترتيب ربنا.. وأبويا قالي أزعل من جواك واجتهد في تمرينك واشتغل على نفسك، بس خلي عندك يقين إن كل حاجة هتيجي في وقتها.. وأنا صدقت كلامه واقتنعت إن لما يجي وقتي ربنا هيكرمني كويس أوي.. والحمد لله حصل".