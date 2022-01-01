  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"جاباسكي" يعلق على ما يشاع عن انفصاله عن زوجته

الجمعة 11 فبراير 2022 02:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جاباسكي" يعلق على ما يشاع عن انفصاله عن زوجته



القاهرة/سما/


علق حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل الملقب بـ"غاباكسي" على الشائعات المتداولة مؤخرا حول انفصاله عن زوجته سمارة يحيى وقال إن علاقتهما "تشهد مشاكل حاليا"، حسب موقع "القاهرة 24".

وخلال ظهوره في حوار تليفزيوني مصري، أجاب أبو جبل على سؤال من الإعلامية منى الشاذلي حول حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلق، قائلا: "يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا".

وعن طفولته، قال أبو جبل إنه ولد في أسيوط ولديه 10 أشقاء، وهو الأوسط من بينهم، مضيرا إلى أنه تلقى تعليما أزهريا منذ الطفولة، لذلك كان يواجه صعوبة في التوفيق بين المذاكرة وبين الاهتمام بالرياضة.

وعن سبب تأخر نجوميته، أوضح حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه واجه الكثير من الصعاب في مسيرته الرياضية، لكنه لم ييأس، وكان على يقين من أنه سيجد ثمرة اجتهاده في النهاية.


وأضاف: "ده ترتيب ربنا.. وأبويا قالي أزعل من جواك واجتهد في تمرينك واشتغل على نفسك، بس خلي عندك يقين إن كل حاجة هتيجي في وقتها.. وأنا صدقت كلامه واقتنعت إن لما يجي وقتي ربنا هيكرمني كويس أوي.. والحمد لله حصل".

#جاباسكي #محمد أبو جبل

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هم ميتون على أي حال".. نظرة "إسرائيل" لسقوط عمال فلسطينيين من الطابق الـ50

مئات الطلاب يحتشدون رفضاً لزيارة السفيرة الإسرائيلية جامعة كامبريدج (فيديوهات)

أسعار صرف العملات

الشيخ: يشنون حرباً اعلامية على السلطة وفتح

حماس تعلق على قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني ..

أدرعي معلقا على فيديو الجندي الإسرائيلي: "العبوا غيرها!"

ترتدي ألوان علم اسرائيل ونجمة داوود.. باحثة سعودية : لهذا اتيت الى تل أبيب ..

الأخبار الرئيسية

بايدن للأمريكيين في أوكرانيا: غادروا فوراً

بالفيديو.. الرئيس عباس عن اغتيال شهداء نابلس: "لابد أن نرد الصاع صاعين لهم"

واللا

واللا العبري ينشر تفاصيل جديدة عن حادثة تسلل شبان من غزة واحراقهم مركبة هندسية

طيران

شركات الطيران الإسرائيلية تهدّد بوقف رحلاتها إلى دبي..تفاصيل جديدة

ببب

بالتزامن مع اطلاق نار تجاه مستوطنة قرب جنين..كتائب شهداء الأقصى تعلن النفير العام

الاتصالات الفلسطينية