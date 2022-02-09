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أدرعي معلقا على فيديو الجندي الإسرائيلي: "العبوا غيرها!"

الخميس 10 فبراير 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أدرعي معلقا على فيديو الجندي الإسرائيلي: "العبوا غيرها!"



القدس المحتلة/سما/

علق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكد مروجوه أنه لأحد الجنود الإسرائيليين يهرّب فلسطينيين لإسرائيل لقاء سيجارة.


ونشر أدرعي على "تويتر" مقطعا شكك بالفيديو المتداول، وقال: "أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلا... الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة".

وأضاف بالعربية: "العبوا غيرها".


 


وفي وقت سابق قال الصحفي الاسرائيلي هيلل بيتون روزين من القناة 14 "انتشر عبر مواقع التواصل اجتماعي فيديو يوثق حادثة خطيرة حيث يدخل شبان فلسطينيين عبر السياج الفاصل إلى إسرائيل ويقف جندي إسرائيلي بجانبهم ولم يفعل شيئًا - أحد الفلسطينيين قال "اعطوه سيجارة أخرى".

#افيخاي أدرعي

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