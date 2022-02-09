أدرعي معلقا على فيديو الجندي الإسرائيلي: "العبوا غيرها!"

القدس المحتلة/سما/

علق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكد مروجوه أنه لأحد الجنود الإسرائيليين يهرّب فلسطينيين لإسرائيل لقاء سيجارة.



ونشر أدرعي على "تويتر" مقطعا شكك بالفيديو المتداول، وقال: "أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلا... الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة".

وأضاف بالعربية: "العبوا غيرها".





#فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أن جنديًا إسرائيليًا يقوم بادخال فلسطينيين خلسةً إلى إسرائيل مقابل سيجارة، أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلًا، الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة، فان اردتم الكذب فليكن كذبكم مقنعًا اقله بارتداء صحيح للرتب العسكرية… pic.twitter.com/Ngx7WtUztO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 9, 2022



وفي وقت سابق قال الصحفي الاسرائيلي هيلل بيتون روزين من القناة 14 "انتشر عبر مواقع التواصل اجتماعي فيديو يوثق حادثة خطيرة حيث يدخل شبان فلسطينيين عبر السياج الفاصل إلى إسرائيل ويقف جندي إسرائيلي بجانبهم ولم يفعل شيئًا - أحد الفلسطينيين قال "اعطوه سيجارة أخرى".