"إسرائيل" تعلن تقليص رحلات الطيران المتجه إلى الإمارات

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شعبة أمن الطيران الإسرائيلية وجهاز الشاباك، اليوم الخميس، تقلص الرحلات الجوية إلى الإمارات اعتباراً من الأحد المقبل، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.



ورداً على ذلك، بعث الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الإسرائيلية الثلاث (العال وأركيا وإسراير) برسالة احتجاج إلى وزير المواصلات الإسرائيلي.



وتعدّ الرحلات المباشرة من تل أبيب إلى دبي لشركات الطيران الإسرائيلية "إلعال" و"إسراير" و"أركيا"، من بين نتائج اتفاق لعام 2020 لإقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات.



وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين دبي -المركز التجاري للإمارات- منذ ذلك الحين.