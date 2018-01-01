لابيد: إيران النووية تشكل خطرا على المجتمع الدولي

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل على العالم بأسره.



ونشر لابيد تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه التقى نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في تل أبيب، وشدد خلال اللقاء على أن إيران تعد مصدرا للإرهاب.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي أن إيران هي حزب الله اللبناني في الشمال من بلاده، وحركة حماس في الجنوب، كما أنها مصدر للإرهاب من اليمن جنوبا إلى الأرجنتين غربا.

وحول طبيعة العلاقة بين بلاده وألمانيا، أكد لابيد أن التحالف بين البلدين استراتيجي ومهم، حسب تعبيره، قائلا: "لا يربطنا الماضي فحسب، بل الحاضر أيضا"، واصفا هذا التحالف بأنه يعد "أحد أهم تحالفات إسرائيل".

