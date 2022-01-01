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السعودية: اصابة 12⁦‪‬⁩ ⁦مدنيا من جنسيات مختلفة خلال هجوم "مسيرات" على مطار أبها

الخميس 10 فبراير 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: اصابة 12⁦‪‬⁩ ⁦مدنيا من جنسيات مختلفة خلال هجوم "مسيرات" على مطار أبها



وكالات - سما-

أكد التحالف العربي أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا جراء تصدي الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وأعلن التحالف اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.

وذكر التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا جراء الحادث، مشيرا إلى "عودة الحركة الجوية بانسيابية في المطار بعد إجراءات السلامة المعتادة".

ولم يذكر التحالف، وفقا لـ"واس"، الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن مطار أبها قد تعرض مرارا لهجمات مماثلة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التحالف غاراته على اليمن في الآونة الأخيرة وشن الحوثيين هجمات على الإمارات.

#الحوثيون اليمن #السعودية الحوثيون #ابها الحوثي

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