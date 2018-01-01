باكستان: مشعوذ يدق مسماراً في رأس امرأة

وكالات / سما /

كشفت وسائل إعلام باكستانية، بأن امرأة حامل لجأت إلى المستشفى.

بسبب وجود مسمار في رأسها ، دقه "معالج"، أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر.

وأوضحت مصادر طبية، بأن المرأة، قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة لمسافة 5 سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة، وهو ما دفعها لسماع كلام المعالج واللجوء إليه.

وذلك بعد تلقيها تهديدا من زوجها بأنه سيطلقها في حال لم يكن المولود ذكرا.