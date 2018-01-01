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كاميرا محسنة ومعالج أسرع في أحدث إصدارات سامسونج

الخميس 10 فبراير 2022 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرا محسنة ومعالج أسرع في أحدث إصدارات سامسونج



وكالات / سما /

كشفت سامسونج إلكترونيكس النقاب عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية الرائدة جلاكسي إس، والذي يتميز بتحسين في وظائف الكاميرا ومعالج أسرع، وتأمل في أن ينعش ذلك مبيعاتها بعد عامين من انخفاضها. وستنافس سلسة إس 22 بشكل مباشر مع هاتف آيفون 13، الذي أطلقته أبل في سبتمبر الماضي.

وقالت سامسونج إن كاميرا هواتف إس 22 تقدم صورا أكثر وضوحا في الإضاءة المنخفضة ولقطات ليلية أوضح، بالإضافة إلى تحديد تلقائي يمكنه تحديد ما يصل إلى عشرة أشخاص، مما يضمن وجودهم جميعا في الصورة بوضوح، وذلك في مسعى لجذب المستهلكين المهتمين بجودة الفيديو والصور.

ويأتي أغلى إصدار، وهو إس 22 ألترا، مزودا بقلم، وهذا أحد مميزات جلاكسي نوت ذو الشاشة الكبيرة من سامسونج والذي يعتقد العديد من المعجبين والمحللين أنه متوقف حاليا.

وقالت سامسونج إنه من المقرر إتاحة إس 22 ألترا وإس22 بلاس وإس 22 على نطاق واسع اعتبارا من 25 فبراير.

وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر جالاكسي إس 22 من 799.99 دولارا، وسعر إس22 بلاس من 999.99 دولار، وسعر إس 22 ألترا من 1199.99 دولار.

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