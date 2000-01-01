  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

قفزة في مبيعات "الهواتف الغبية" في إسرائيل

الخميس 10 فبراير 2022 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قفزة في مبيعات "الهواتف الغبية" في إسرائيل



وكالات / سما /

قال المستورد الإسرائيلي لمنتجات "نوكيا"، إن هناك زيادة بنسبة 200 في المائة في مبيعات "الهواتف الغبية" في الأسبوع الماضي، وذلك في خضم فضيحة استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس. حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ووفقا لبيانات مجموعة .H.Y التي تستورد هواتف "نوكيا" التي لديها اتصال محدود بشبكة الإنترنت ولا تحتوي على منصات مراسلة مما يزيد من صعوبة اختراقها، فإنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم شراء أكثر من 4000 هاتف نوكيا، بينما في الأسبوع الماضي كان يباع عادة ما بين 1000 و2000 جهاز.

وقالت لياف روف، مديرة مبيعات "نوكيا" في H.Y. Group، إن "هناك زيادة كبيرة في مبيعات الهواتف من الجيل القديم"، مشيرة إلى أن "مبيعات هذه الهواتف البسيطة شهدت زيادة جنونية، وأتت من العدم".

ويعتقد أن ارتفاع مبيعات هذه الهواتف سببه قلق الإسرائيليين من برامج التجسس، وذلك بعد تقارير تفيد بأن الشرطة تجسست على المدنيين باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة NSO الإسرائيلية.

#مبيعات #الهواتف #الهواتف الغبية #إسرائيل #نوكيا #بيغاسوس #التجسس

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 تعلق على ظهور "النابلسي" في جنازة أصدقائه..تفاصيل جديدة

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تمكن شبان من غزة حرق آلية عسكرية للاحتلال شرق القطاع

فيديو: لحظة إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية شمال القدس

بيان مشترك عن "حماس والجهاد والشعبية" تعقيبًا على قرارات المجلس المركزي

المجلس المركزي يقرر وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل"

بالفيديو: الاحتلال يكشف عن حدث "استثنائي" على حدود غزة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 20 حالة وفاة و5219 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فصائل المقاومة بغزة تهدد : سنرد على جريمة الاغتيال بنابلس ونرفض قرارات المركزي

20220210111959

الجالية اليهودية في بريطانيا ترفض استقبال سموتريتش: "عُد للطائرة أنت غير مرغوب بك"

يديعوت : قرار المركزي وقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف باسرائيل شيك برون رصيد ..

دقائق فصلت بين تفقدهم وبدء “هروبهم”.. شهادة جديدة بشأن أسرى “نفق الحرية”

الاتصالات الفلسطينية