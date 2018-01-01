انستجرام يطرح ميزات الحذف الجماعي وعناصر التحكم فى الحسابات الجديدة

وكالات / سما /

يجعل Instagram من السهل جدًا إزالة المنشورات والتعليقات والأنشطة الأخرى من النظام الأساسي، ويطرح تطبيق مشاركة الصور عناصر تحكم جديدة في الحساب تسمح للمستخدمين بحذف التعليقات والمشاركات بشكل مجمّع، ومراجعة التفاعلات السابقة ونشاط البحث، وفقا لتقرير engadged.

وستتوفر الميزات في قسم جديد من الملفات الشخصية للمستخدمين يسمى "نشاطك، والهدف ، وفقًا لـ Instagram هو تسهيل إعادة زيارة التفاعلات السابقة وحذفها.

وعلى الرغم من أنه كان من الممكن تقنيًا حذف الإعجابات والتعليقات والمنشورات السابقة من Instagram في الماضي، فإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك دون حذف حسابك تمامًا كانت التنقل يدويًا عبر مشاركاتك السابقة واحدة تلو الأخرى.

والآن، سيوفر قسم "نشاطك" اختصارات لعرض الجدول الزمني السابق ومشاركات القصة، بالإضافة إلى الإعجابات والتعليقات على خلاصات المستخدمين الآخرين هناك أيضًا اختصارات لمراجعة الوقت المستغرق في التطبيق وسجل البحث ونقرات الارتباط والنشاط على مستوى الحساب مثل تغييرات اسم المستخدم.

وقام Instagram أولاً بمعاينة التغييرات في ديسمبر، مشيرًا في ذلك الوقت إلى أنه "من المهم بشكل خاص للمراهقين أن يفهموا بشكل كامل المعلومات التي شاركوها على Instagram، وأصبح التطبيق تحت rضغط متجدد لإنشاء المزيد من ميزات الأمان للشباب في الأشهر الأخيرة، وتسهيل إزالة النشاط السابق يمكن اعتباره طريقة واحدة "لإزالة الضغط" عن التطبيق.