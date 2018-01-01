  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: 14 وفاة بكورونا و36835 إصابة خلال 24 ساعة

الخميس 10 فبراير 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: 14 وفاة بكورونا و36835 إصابة خلال 24 ساعة



توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا أمس الأربعاء في إسرائيل، فيما سُجلت 36835 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة من صباح اليوم، سُجلت 4529 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الإصابات النشطة إلى 324802 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، نحو 3337574، بينما بلغت وفيات كورونا 9370.

ورغم تراجع المنحنى الوبائي، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم أمس الأربعاء، أخذ 146599 عينة مخبرية للكشف عن الإصابة بكورونا، أظهرت النتائج أن 25.13% منها موجبة.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف بالعدوى والإصابات، تتواصل الإصابات التي تحتاج تلقي علاج في المشفى بالارتفاع، إذ يرقد في مستشفيات البلاد 2525 مصابا، بينهم 1123 مصابا بحالة خطيرة و344 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 274 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 تعلق على ظهور "النابلسي" في جنازة أصدقائه..تفاصيل جديدة

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تمكن شبان من غزة حرق آلية عسكرية للاحتلال شرق القطاع

فيديو: لحظة إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية شمال القدس

بيان مشترك عن "حماس والجهاد والشعبية" تعقيبًا على قرارات المجلس المركزي

المجلس المركزي يقرر وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل"

بالفيديو: الاحتلال يكشف عن حدث "استثنائي" على حدود غزة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 20 حالة وفاة و5219 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فصائل المقاومة بغزة تهدد : سنرد على جريمة الاغتيال بنابلس ونرفض قرارات المركزي

20220210111959

الجالية اليهودية في بريطانيا ترفض استقبال سموتريتش: "عُد للطائرة أنت غير مرغوب بك"

يديعوت : قرار المركزي وقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف باسرائيل شيك برون رصيد ..

دقائق فصلت بين تفقدهم وبدء “هروبهم”.. شهادة جديدة بشأن أسرى “نفق الحرية”

الاتصالات الفلسطينية