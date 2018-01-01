اسرائيل: 14 وفاة بكورونا و36835 إصابة خلال 24 ساعة

توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا أمس الأربعاء في إسرائيل، فيما سُجلت 36835 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة من صباح اليوم، سُجلت 4529 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الإصابات النشطة إلى 324802 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، نحو 3337574، بينما بلغت وفيات كورونا 9370.

ورغم تراجع المنحنى الوبائي، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم أمس الأربعاء، أخذ 146599 عينة مخبرية للكشف عن الإصابة بكورونا، أظهرت النتائج أن 25.13% منها موجبة.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف بالعدوى والإصابات، تتواصل الإصابات التي تحتاج تلقي علاج في المشفى بالارتفاع، إذ يرقد في مستشفيات البلاد 2525 مصابا، بينهم 1123 مصابا بحالة خطيرة و344 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 274 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.