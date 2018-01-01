الجالية اليهودية في بريطانيا ترفض استقبال سموتريتش: "عُد للطائرة أنت غير مرغوب بك"

القدس المحتلة / سما /

طالب "مجلس نواب اليهود البريطانيين"، الذي يضم المنظّمات اليهودية في بريطانيا، رئيس كتلة الصهيونية الدينية في الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الأراضي البريطانية، بعدما وصف آراءه بأنها "بغيضة".

وقال المجلس في تغريدة عبر "تويتر"، وجّهها إلى سموتريتش: "نحن نرفض آراءه البغيضة وأيديولوجيته التي تؤجِّج الكراهية لبتسلئيل سموتريتش، وندعو جميع أفراد الجالية اليهودية البريطانية لتوجيهه إلى الباب (في إشارة إلى طرده)".

وأضاف في التغريدة ذاتها: "عُد إلى الطائرة يا سموتريتش، ولتكن وصمة عار أبدية. أنت غير مرغوب بك".

وخلال مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، زعم سموتريتش اليوم، أنه استُقبل في المملكة المتحدة بترحاب، وذكر أن "هناك قضايا سياسية داخلية هنا (في بريطانيا)".

وأضاف سموتريتش أنه "بحسب عدد الدعوات (التي يزعم أنه تلقّاها) يمكنني البقاء هنا لمدة أسبوع أو أسبوعين".

وتابع: "لديّ نقاشات ومواقف أيديولوجية. هذه مجموعة صغيرة تتولى زمام الأمور وتنتج الصمت (يقصد أنّه لا تأثير لها وفق زعمه)".