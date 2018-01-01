ريال مدريد ضد سان جيرمان.. بديل بنزيما صداع في رأس أنشيلوتي

وكالات / سما /

أربك كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، حسابات مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي المرتقبة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان يوم 15 فبراير/ شباط الحالي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ودفعت الشكوك حول مشاركة بنزيما مع فريقه ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني ثم باريس سان جيرمان في دوري الأبطال أنشيلوتي لاعداد خطة بديلة في الهجوم، لأن الريال بدون مهاجمه الفرنسي يبدو كفريق يفتقد إلى الإيقاع في منطقة الهجوم.

ومع عدم اعتماده على البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والويلزي جاريث بيل، سيتاح أمام المدرب الإيطالي الاستعانة بلاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي أنهى عقوبة الايقاف لمباراة، وكذلك سيحظى بماركو أسينسيو الذي أصبح لاعبا مهما في الفريق.

كما لعب إيسكو أساسيا أمام غرناطة للمرة الأولى منذ 28 من أغسطس/ آب الماضي، وعاد للعب كمهاجم وهمي رغم عدم لعبه في المباريات السابقة.

وكرر كارلو خطة لم تنجح حتى الآن، ربما كان يسعى للتحكم في الكرة من خلالها، وهو الأمر الذي يرى أنه كان يفتقده في مواجهة كأس الملك أمام أتلتيك بلباو، الخميس الماضي، من أجل تجنب الخسارة، لكنها لم تنجح أيضا.

وانتقل إيسكو من عدم المشاركة في شهر ونصف لعدم تنفيذ تعليمات أنشيلوتي في المباراة أمام غرناطة إلى البديل الرئيسي لبنزيمة في مركز رأس الحربة.

إصابة بنزيما

ومع إصابة اللاعب الفرنسي في أوتار الركبة اليسرى، التي يواصل التعافي منها، والشكوك حول مشاركته في المباراتين المقبلتين الصعبتين أمام فياريال ثم سان جيرمان، لم يكن الصربي يوفيتش الخيار الأول ليحل بديلا له، رغم كونه البديل الطبيعي لكريم.

ومن المؤكد أن يوفيتش يظل دون المستوى الذي كان يُنتظر منه عقب انضمامه في صيف عام 2019، لكنه أيضا لم يستغل استمراره وحتى مع غياب بنزيما للإصابة، رغم تأكيد أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أنه كان بديله.

البدائل المتاحة

ودافع المدرب الإيطالي عقب المباراة أمام غرناطة بأنه لم يشرك يوفيتش لعدم لياقته نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لذا فإنه في حال الاحتياج إليه لمباراتين حاسمتين، خاصة باريس سان جيرمان، فإنه لن يشارك أيضا بلياقة.

وسيشارك في المباراة في حال عدم وجود عقبات البرازيلي فينيسيوس الذي أثار أداؤه أمام غرناطة إعجاب أنشيلوتي، عندما كان يفتقد إلى اللاعبين اللذين سجلا 62% من أهداف ريال مدريد في الدوري الإسباني.

هازارد نجم ريال مدريد

بينما سيلعب ماركو اسينسيو، الذي أصبح "لاعبا مهما" بعد تسديده كرة قوية في مباراة غرناطة وإنقاذه النقاط الثلاث، أساسيا في الجناح الأيمن.

وتحوم الشكوك حول مركز رأس الحربة والتي كانت ستتبدد في حال مشاركة بنزيما، لكن تتبقى 6 أيام على المباراة سيظل خلالها بنزيما بعيدا عن التدرب مع المجموعة.

ويبدو أن إيسكو الأكثر اقناعا للمدرب، لكن الـ20 دقيقة التي أداها هازارد ويوفيتش أمام غرناطة أظهرت موقفا جيدا، حيث يدركان أنه يمكن أن تتاح فرصة لهما وربما تعد الأخيرة في ريال مدريد الموسم الحالي.