برشلونة يخطط للاستغناء عن ثلاثي الهجوم في الصيف

وكالات / سما /

يخطط نادي برشلونة للاستغناء عن ثلاثي الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لإفساح المجال للوافدين الجدد للاندماج في مشروع النادي الرياضي الجديد مع المدرب تشافي هيرنانديز بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن الثلاثي ممفيس ديباي، لوك دي يونج، ومارتن بريثوايت قد يطرقون باب الخروج من الكامب نو بمجرد نهاية الموسم الجاري.

ويعمل النادي الكتالوني على سيناريو مثالي مفاده الحصول على خط هجوم مكون من الإسباني فيران توريس، مواطنه أنسو فاتي، ونجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، المتواجد في مدار النادي لضمه في الصيف القادم.

وتسبب وصول توريس، أداما تراوري، وبيير إيمريك أوباميانج في الشتاء، في تكثيف النادي الكتالوني جهوده للتخص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة في الخط الأمامي بحلول يونيو المقبل.

وأصبح برشلونة يملك في قائمته ثمانية لاعبين في الهجوم وهم: عثمان ديمبلي، أداما، فيران، فاتي، أوباميانج، دي يونج، ديباي، وبريثوايت، لذلك يسعى النادي للتخلص ممن يخرج من خطط النادي، وعلى رأس المغادرين، قبل الثلاثي، الفرنسي ديمبلي الذي رفض كل محاولات النادي لتجديد العقد الذي سينتهي في يونيو المقبل.