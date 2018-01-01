قطار مانشستر سيتي يدهس برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

دهس قطار مانشستر سيتي ضيفه برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، في لقاء جمع بين الفريقين في ملعب الاتحاد، برسم مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.

عرفت المباراة محاولات عديدة من الفريقين منذ صافرة البداية، مع سيطرة نسبية لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وانتظر أصحاب الأرض وصول الدقيقة 40 لفض عذرية الشباك بهدف من توقيع الجزائري رياض محرز.

الحكم دارين إنجلاند أطلق صافرته وقرر منح السيتي ركلة جزاء، ترجمها ثعلب الصحراء بنجاح إلى هدف التقدم، هدف انتهى على وقعه الشوط الأول بين الفريقين.

وعقب الاستراحة، حاول السيتي تأمين الانتصار بهدف ثان، وكان له ما أراد بعدما نجح البلجيكي كيفين دي بروين في معرفة طريق شباك برينتفورد، بهدف في الدقيقة 69، ليكرر سماوي مانشستر فوزه على ضيفه، بعدما انتصر خارج قواعده في الدور الأول بهدف دون رد.

وبموجب هذا الانتصار، يرفع فريق بيب جوارديولا نقاطه للرقم 60 في صدارة ترتيب البريميرليج، بفارق 12 نقطة كاملة عن ليفربول الوصيف، مع خوض الأخير مباراتين أقل.