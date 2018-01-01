الهلال يتحدى الأهلي في صراع برونزية مونديال الأندية

وكالات / سما /

رفع الهلال السعودي التحدي المبكر في مواجهته المرتقبة أمام الأهلي المصري في صراع تحديد المركزين الثالث والرابع وتحقيق إنجاز برونزية كأس العالم للأندية 2021 المقامة في الإمارات.

وكان قد فشل الهلال السعودي في الوصول للمباراة النهائية بعد الخسارة أمام تشيلسي بهدف نظيف، فيما كان قد خسر الأهلي أمام بالميراس بهدفين نظيفين.

وفشل الهلال السعودي والأهلي المصري في تكرار إنجاز الرجاء المغربي والعين الإماراتي، ببلوغ نهائي كأس العالم للأندية.

وبات أمام الهلال، فرصة تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى مشاركات الأندية السعودية في حال حقق الفوز على الأهلي في صراع المركز الثالث، حينها سيكون أول فريق سعودي يحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وبات الهلال أكثر فريق سعودي خوضًا للمباريات في مونديال الأندية بـ 5 مواجهات، وسجل 10 أهداف، كما أنه الأكثر فوزًا بمباراتين، لكن الهلال يرتبط برقم سلبي كونه الأكثر خسارة بـ 3 مباريات من بين الأندية السعودية.